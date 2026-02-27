BASF-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

UBS AG hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie notierte um 13:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 48,58 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 1,19 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 527 651 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,3 Prozent aufwärts. Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

