BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Experten-Einschätzung
|
27.02.2026 13:58:47
BASF-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse
Die BASF-Aktie notierte um 13:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 48,58 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 1,19 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 527 651 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,3 Prozent aufwärts. Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26