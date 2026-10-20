BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936785 / ISIN: US0552625057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Absichtserklärung 20.10.2026 16:03:00

BASF-Aktie unbeeindruckt: Kapazitätserweiterung für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan

BASF-Aktie unbeeindruckt: Kapazitätserweiterung für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan

BASF investiert in den Ausbau seines Geschäftes mit Halbleitermaterialien in Taiwan.

Der BASF-Konzern baut sein Geschäft mit Spezialchemikalien für die Halbleiterindustrie in Taiwan aus. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit dem taiwanischen Wirtschaftsministerium unterzeichnet, wie BASF in Ludwigshafen mitteilte. Geplant sind zusätzliche Produktionskapazitäten, bessere Möglichkeiten zur Qualitätsanalyse und ein erweitertes Innovationszentrum am Standort Taoyuan. Damit will BASF von der wachsenden Nachfrage nach modernsten Halbleitertechnologien profitieren.

Kürzere Wege zu den Kunden

Die Investition soll vor allem die Entwicklung und Herstellung von Materialien für besonders leistungsfähige Chips unterstützen. Auch der steigende Bedarf an Halbleitern für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach hochreinen Spezialchemikalien. BASF wolle mit dem Ausbau auch seine technischen und analytischen Möglichkeiten erweitern, hieß es.

Taiwan zählt zu den wichtigsten Zentren der weltweiten Halbleiterindustrie. BASF sieht dort langfristiges Potenzial: Bereits 2025 hatte der Konzern die Leitung seiner globalen Geschäftseinheit für Elektronikmaterialien auf die Insel verlegt: "Taiwan ist ein globales Zentrum für Halbleiterinnovation und -fertigung." Die Investition solle die Bedeutung des Standorts weiter stärken.

Taiwan als strategischer Standort

Neben zusätzlichen Produktionskapazitäten will BASF die Qualitätssicherung und technische Dienstleistungen vor Ort ausbauen. Kunden sollen zuverlässiger beliefert werden und schneller technische Unterstützung erhalten. Zudem soll die engere Zusammenarbeit mit Industriepartnern die Entwicklung neuer Materialien beschleunigen. Nach Unternehmensangaben ist BASF seit mehr als 20 Jahren mit seinem Geschäft für Elektronikmaterialien in Taiwan vertreten.

Auch in China ist BASF stark engagiert: In Zhanjiang betreibt der Konzern seit März einen integrierten Verbundstandort. Das Projekt gehört zu den größten Einzelinvestitionen in der Unternehmensgeschichte und soll die Präsenz in Asien langfristig stärken.

Umbau des Geschäfts in Europa

Parallel prüft BASF Möglichkeiten, das Geschäft in Europa effizienter aufzustellen. Dazu hat der Konzern mit der chinesischen Highsun Holding Group eine unverbindliche Absichtserklärung über ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen für Polyamid 6 unterzeichnet.

Die europäischen Aktivitäten beider Unternehmen in diesem Bereich könnten in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammengeführt werden. Ziel seien eine bessere Auslastung der Anlagen, niedrigere Kosten und eine stärkere Wettbewerbsposition, hatte BASF mitgeteilt. Via XETRA verliert die BASF-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 52,49 Euro.

dpa-AFX / DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: BASF

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 13,00 0,78% BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen