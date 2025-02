BASF-Aktie: Verkaufsprozess des Farbengeschäfts gestartet

Dies teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Außerdem prüft der Konzern "weitere strategische Optionen für unser Coatings-Geschäft insgesamt". Diese Prüfung umfasse "potenzielle Partnerschaften oder unterschiedliche Eigentümerstrukturen", wie beim Capital Markets Day Ende September erwähnt.

Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit Verweis auf Informanten berichtet, der Chemiekonzern habe den Verkauf seines milliardenschweren Farben- und Lackegeschäfts gestartet und die erste Bieterrunde für die verbrauchernahen Wand- und Türanstriche eingeläutet. Laut FAZ ist Informationsmaterial an Interessenten verschickt worden, sogenannte Teaser. Die Frist für unverbindliche erste Angebote laufe in der zweiten Februarhälfte ab.

Das Geschäft in Brasilien dürfte laut FAZ mit einem Milliardenbetrag bewertet werden. Für den wesentlich größeren verbleibenden Spartenteil werde der Verkauf Finanzkreisen zufolge vorbereitet, so die Zeitung weiter. Das Unternehmen werde damit voraussichtlich im zweiten Quartal an den Markt gehen. Als Berater mandatiert seien JP Morgan und Bank of America. Beide lehnten einen Kommentar gegenüber der FAZ ab.

BASFs Bereich Coatings ohne Bautenfarben ist der FAZ zufolge in einer Investorenstudie von JP Morgan auf 5,75 Milliarden Euro bewertet worden, die Bautenfarben auf 900 Millionen Euro. Der Verkaufspreis dürfte jeweils erheblich höher liegen, weil Bieter in einer derartigen Auktion üblicherweise einen Aufschlag zahlen.

