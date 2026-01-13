BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936785 / ISIN: US0552625057

Fort Worth 13.01.2026 13:35:40

BASF-Aktie verliert: BASF schließt Übernahme von Bio-Insektizid-Anbieter ab

BASF-Aktie verliert: BASF schließt Übernahme von Bio-Insektizid-Anbieter ab

Die BASF-Agrartochter verstärkt ihr Geschäft mit einem Anbieter von biologischen Lösungen gegen Schadinsekten.

BASF Agricultural Solutions übernimmt dazu das im texanischen Fort Worth ansässige Unternehmen AgBiTech von der Private-Equity-Gesellschaft Paine Schwartz Partners und weiteren Anteilseignern, wie es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

AgBiTech bietet Landwirten beim Anbau von Sojabohnen, Mais und Baumwolle die Nucleopolyhedrovirus-Technologie zur Kontrolle von Schadinsekten auf Basis natürlich vorkommender Viren an. Das Unternehmen unterhält Standorte in Brasilien, den USA und Australien. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

BASF will seine Agrartochter bis 2027 börsenreif machen. Die BASF-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 44,72 Euro.

DJG/rio/brb

DOW JONES

