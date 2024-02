BASF-Aktie vorbörslich etwas fester: BASF will weiter sparen - Verhaltener Ausblick auf 2024

Damit sollen die Kosten bis Ende 2026 um jährlich eine weitere Milliarde gesenkt werden, wie der Chemieriese bei Veröffentlichung der kompletten Zahlen für 2024 ankündigte. Von einem ersten Sparprogramm über 1,1 Milliarden Euro, das der Konzern Ende 2022 angekündigt hatte und das ganz Europa betraf, sind inzwischen jährliche Einsparungen im Volumen von rund 600 Millionen Euro umgesetzt. BASF machte zunächst keine Angaben zu möglichen weiteren Stellenstreichungen im Rahmen des neuen Programms.

Für 2024 kündigte das Unternehmen steigende Gewinne an. Angestrebt wird ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 8,0 bis 8,6 Milliarden Euro nach 7,7 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Erstmals prognostiziert das Unternehmen mit dieser Kennziffer, nannte aber kein Umsatzziel. Ferner wird ein Free Cashflow für die Gruppe zwischen 0,1 und 0,6 Milliarden Euro erwartet. 2023 belief sich der Free Cashflow auf 2,7 Milliarden Euro.

Trotz rückläufiger Zahlen im abgelaufenen Jahr - die Eckdaten hatte BASF schon Mitte Januar genannt, weil sie deutlich unter den Markterwartungen lagen - sollen die Aktionäre für 2023 eine stabile Dividende von 3,40 Euro erhalten.

BASF rechnet auch 2024 mit keiner Besserung

Der Chemiekonzern BASF blickt nach Ergebniseinbrüchen 2023 verhalten in das laufende Jahr. Die Schwäche der weltwirtschaftlichen Dynamik aus dem Jahr 2023 dürfte sich 2024 noch fortsetzen, wie der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. Das Wachstum werde sich voraussichtlich erst im weiteren Verlauf des Jahres etwas verstärken. In Europa bremsten weiterhin die vergleichsweise hohen Energiepreise und ungünstige Rahmenbedingungen die wirtschaftliche Entwicklung. Die globale Chemieproduktion dürfte mit 2,7 Prozent zulegen. Dies werde vor allem von dem erwarteten Wachstum der chinesischen Chemieindustrie getragen sein.

Für das laufende Jahr peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 8,0 Milliarden Euro und 8,6 Milliarden Euro an. 2023 ging das Ergebnis um fast 29 Prozent auf knapp 7,7 Milliarden Euro zurück. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll zwischen 0,1 Milliarden Euro und 0,6 Milliarden Euro betragen, nach 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr. BASF begründet den deutlichen Rückgang mit den Investitionen in China. In Südchina baut BASF derzeit einen neuen Verbundstandort. BASF hatte bereits Mitte Januar vorläufige Jahreszahlen für 2023 vorgelegt.

2023 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um ein Fünftel auf knapp 69 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür waren deutlich niedrigere Preise und Mengen. Der Absatz sei in allen Segmenten infolge einer schwachen Nachfrage aus vielen Abnehmerbranchen gesunken, hieß es. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um fast die Hälfte auf 3,8 Milliarden Euro ein. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 225 Millionen Euro. 2022 hatte BASF aufgrund von milliardenschwerer Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Russlandgeschäft einen Verlust von 627 Millionen Euro ausgewiesen. Die Dividende für 2023 will der BASF-Vorstand mit 3,40 Euro konstant halten.

Die Anleger nehmen die BASF-Zahlen wohlwollend auf: Die BASF-Aktie steigt an der Tradegate im vorbörslichen Handel im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs zeitweise um 0,32 Prozent auf 47,00 Euro.

FRANKFURT/LUDWIGSHAFEN (Dow Jones/dpa-AFX)