BASF-Analyse im Fokus 08.01.2026 09:33:08

BASF-Aktie: Warburg Research verbessert Bewertung auf Buy

BASF-Aktie: Warburg Research verbessert Bewertung auf Buy

BASF-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Warburg Research-Analyst Oliver Schwarz unterzogen.

Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von BASF legte um 09:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 44,77 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 18,38 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 134 948 BASF-Aktien den Besitzer. BASF dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

