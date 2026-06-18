BASF-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte das BASF-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:51 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 48,60 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 23,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 180 959 BASF-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 14,1 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird BASF voraussichtlich am 29.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET



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