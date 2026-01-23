BASF-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie wies um 12:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 45,55 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 788 516 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 2,5 Prozent aufwärts. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

