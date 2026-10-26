BASF-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf niedrigeres Hold herab

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich.

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Das Papier von BASF befand sich um 09:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 51,78 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 321 570 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 21,5 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.10.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT



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