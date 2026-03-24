BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Einstufung im Blick
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24.03.2026 11:04:46
BASF-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Interne Maßnahmen und die Expansion in China überkompensieren die Nachfrageschwäche", schrieb Peter Spengler am Dienstag. Das strategische Transformations- und Effizienzprogramm zeige Wirkung.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 1,6 Prozent auf 47,64 EUR. Bisher wurden heute 486 318 BASF-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 7,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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