BASF-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich das BASF-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Interne Maßnahmen und die Expansion in China überkompensieren die Nachfrageschwäche", schrieb Peter Spengler am Dienstag. Das strategische Transformations- und Effizienzprogramm zeige Wirkung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:48 Uhr 1,6 Prozent auf 47,64 EUR. Bisher wurden heute 486 318 BASF-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 7,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.