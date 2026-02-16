BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie bewertet
|
16.02.2026 14:49:51
BASF-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:33 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 50,66 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 5,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 522 537 BASF-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BASF
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
