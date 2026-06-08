BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
08.06.2026 13:52:39
BASF-CEO hält Analystenkonsens zum zweiten Quartal für erreichbar
DOW JONES--BASF-Vorstandschef Markus Kamieth hat Analysten in ihrer Erwartung an das zweite Geschäftsquartal nach den ersten beiden Monaten bestätigt. "Insgesamt würde ich sagen, dass der Mai eine Fortsetzung eines ziemlich starken Aprils darstellt", sagte der Manager bei einer Analystenpräsentation zum neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang auf eine entsprechende Nachfrage und verwies auf die recht robusten Preise für Chemikalien. "Wir erwarten daher, dass wir im zweiten Quartal die Analystenerwartungen angesichts der aktuellen Dynamik erfüllen können", fügte er hinzu. Allerdings stehe der Juni noch aus.
Der kurzfristige starke Nachfrageanstieg als Folge des Irankrieges im März habe sich allerdings normalisiert, so Kamieth. Hier habe eine gewisse Unsicherheit insbesondere in den Wertschöpfungsketten in Europa die Nachfrage getrieben, und diese schwäche sich nun etwas ab. Laut dem aktuellen Vara-Konsens erwarten Analysten im Schnitt von BASF im zweiten Quartal ein EBITDA vor Sonderposten von 2,02 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 07:52 ET (11:52 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
15:01
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:01
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
03.06.26
|BASF-Aktie in Rot: Carlyle darf BASF-Lackgeschäft übernehmen - EU fordert Zugeständnisse (dpa-AFX)
Analysen zu BASF
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,11
|-3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street vor positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.