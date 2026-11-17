Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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17.11.2026 16:54:41
BASF eruiert mit Evonik-Stakeholdern Konditionen für akzeptables Kaufangebot - Agentur
DOW JONES--BASF lotet nach Bloomberg-Informationen aktuell bei wichtigen Evonik-Interessensgruppen aus, welche Zugeständnisse gemacht werden müssten, um deren Unterstützung für eine Übernahme des deutschen Spezialchemiekonzerns zu bekommen. Der Chemieriese bereite sich so darauf vor, mit einem weiteren Angebot zurückzukehren, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich auf ein ihr vorliegendes Entwurfsdokument. Darin sollen mögliche Zusagen zur Beschäftigung, zur Standortsicherung sowie zu Investitionen mit Platzhaltern für die entscheidenden Details der Zugeständnisse vorformuliert sein.
"In einem gemeinsamen Unternehmen werden bestehende Zusagen gegenüber Mitarbeitern und Standorten eingehalten und ausgebaut", heiße es in einem Brief an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, an verschiedene Politiker sowie an die RAG-Stiftung, die mit 43,8 Prozent größter Aktionär von Evonik ist.
Bislang hat Evonik ein verbessertes BASF-Angebot über mehr als 11 Milliarden Euro abgelehnt. Ein nochmals verbessertes Angebot von BASF könnte binnen weniger Tage kommen, zitiert Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Weder Evonik noch BASF wollten sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires äußern.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 10:54 ET (15:54 GMT)
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