BASF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BASF lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,82 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 16,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at