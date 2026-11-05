Basf India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Basf India hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,80 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,32 Milliarden INR – ein Plus von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Basf India 40,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at