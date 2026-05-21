Basf India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Basf India veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,20 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Basf India im vergangenen Quartal 34,44 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Basf India 32,87 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 97,10 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Basf India 110,70 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,07 Prozent auf 149,44 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at