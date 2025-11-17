|
17.11.2025 06:31:29
Basf India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Basf India hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,80 INR, nach 29,60 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 40,45 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
