BASF: Ludwigshafen kann bei dritter Gasnotfallstufe produzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF glaubt, die Produktion an seinem größten Standort Ludwigshafen auch bei Ausrufung der dritten und letzten Stufe des Gasnotfallplans in Deutschland fortsetzen zu können. Derzeit gehe man davon aus, dass BASF noch ausreichend Erdgas erhalten würde, um den Betrieb "mit reduzierter Last aufrechtzuerhalten", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller bei Vorstellung der Halbjahresbilanz.

Die Erdgasversorgung dürfe dafür nicht unter etwa die Hälfte des maximalen Bedarfs fallen, sagte Brudermüller. Derzeit arbeitet BASF an einer Reduzierung seines Gasverbrauchs in Ludwigshafen. Rund 15 Prozent des für die Strom- und Dampferzeugung benötigten Erdgases könnten durch Heizöl ersetzt werden, so Brudermüller. Überdies hat BASF die gasintensive Ammoniakproduktion zurückgefahren. Der Grundstoff, für dessen Produktion etwa ein Achtel des in Ludwigshafen verbrauchten Erdgases eingesetzt werden muss, wird teilweise zugekauft.

Am zweitgrößten BASF-Standort Schwarzheide kann nach Brudermüllers Worten sogar der komplette Strom- und Dampfbedarf mit Heizöl erzeugt werden. Derzeit würden alle europäischen Standorte der BASF aber noch bedarfsgerecht mit Erdgas beliefert.

