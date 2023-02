BASF macht Stephan Kothrade zum Vorstand - Dubourg scheidet aus

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF beruft Stephan Kothrade ab März in den Konzernvorstand. Der Leiter des Unternehmensbereichs Intermediates wurde vom Aufsichtsrat des Chemiekonzerns jetzt bestellt, wie das Unternehmen in Ludwigshafen mitteilte. Er ersetzt dort Saori Dubourg, die BASF Ende Februar "im besten Einvernehmen" verlassen wird, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Dubourg war zuletzt im Konzernvorstand für die Geschäftsbereiche Monomers, Performance Materials und Petrochemicals sowie Intermediates zuständig, darüber hinaus für die Region Europa sowie für Nachhaltigkeit.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 04:37 ET (09:37 GMT)