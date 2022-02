BASF mit starkem Januar - und jetzt?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die BASF -Aktie war im Januar unter den Top-3-Werten im DAX. Anleger freuten sich über ein Plus von elf Prozent. Charttechnisch befindet sich die Aktie nun in der gleichen Lage wie vor fast einem Jahr. Damals schaffte sie es, weitere Hochs zu erklimmen. Und gerade ist sie dabei, es wieder zu tun. Der Bereich zwischen 68 und 69 Euro erwies sich für die BASF-Aktie bereits in der Vergangenheit als hartnäckiger Widerstand. Zuletzt ließ sie ihn im März 2021 hinter sich und markierte bei knapp 73 Euro ein neues Hoch. Nun steht das Papier vor der gleichen Aufgabe.Mit dem positiven Start in den Handelstag nimmt die BASF-Aktie wieder Kurs auf die Widerstandszone. Rückenwind könnte der Kurs von den 50- und 100-Tage-Linien bekommen, die kurz davorstehen, sich zu kreuzen und damit neue Kaufsignale auszusenden.Wichtig dabei ist, dass das Handelsvolumen wieder an Fahrt gewinnt.