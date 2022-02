BASF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BASF präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,329 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,334 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 19,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,321 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 21,72 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,974 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 71,80 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 88,39 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 87,07 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at