BASF präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BASF stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 16,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,510 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,62 Prozent auf 67,33 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte BASF 70,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at