BASF profitiert erneut von Basischemie - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor allem eine von hohen Preisen unterstützte starke Entwicklung im Geschäft mit Basischemikalien hat BASF zum Jahresauftakt zu den bereits bekannten unerwartet starken operativen Zahlen verholfen. Auch die Segmente Industrial Solutions, Materials sowie Nutrition & Care zeigten deutliche Ergebnisverbesserungen, wie der Chemieriese bei Vorlage der Zwischenbilanz in Ludwigshafen mitteilte. Die deutlich geringere Nachfrage aus der Automobilindustrie drückte dagegen das EBIT vor Sondereinflüssen im Segment Surface Technologies. Die Jahresprognose für 2022 und die ihr zugrundliegenden makroökonomischen Angaben bestätigte BASF.

Bereits vor gut zwei Wochen musste BASF die wesentlichen Eckdaten für die ersten drei Monate ad hoc melden, weil sie stark von den Erwartungen des Marktes abwichen. Danach steigerte der Chemieriese seinen Umsatz mit Hilfe von Preiserhöhungen und günstiger Wechselkurse um 19 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT legte sogar um 21 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu.

Der Nettogewinn nach Dritten fiel dagegen mit 1,2 Milliarden Euro um 29 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Ursächlich dafür war eine Wertberichtigung bei Wintershall Dea, die BASF anteilig in ihrem Beteiligungsergebnis verbuchte. Der Öl- und Gasförderer, den BASF gemeinschaftlich mit der Firma Letter One des russischen Milliardärs Michail Fridman führt, musste sein Engagement bei der Ostseepipeline Nord Stream 2 kürzlich vollständig abschreiben, weil das umstrittene Projekt zwar fertiggestellt ist, mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine aber wohl nicht mehr in Betrieb gehen wird.

Die Prognose für 2022 mit einem Umsatz in der Größenordnung von 74 bis 77 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 6,6 und 7,2 Milliarden Euro bestätigte BASF.

April 29, 2022