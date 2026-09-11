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11.09.2026 08:58:40

BASF reduziert Harbour-Energy-Anteil auf 16,4 Prozent - Erlös 412 Mio Euro

Von Adam Whittaker

DOW JONES--BASF hat seinen Anteil am britischen Ölunternehmen Harbour Energy weiter reduziert. Der Chemiekonzern verkaufte laut Bookrunner Morgan Stanley am Freitag etwa 133 Millionen Aktien im Wert von rund 353,78 Millionen Pfund (umgerechnet 412 Millionen Euro). Rund 80 Millionen Stammaktien wurden im Rahmen einer Platzierung an institutionelle Investoren verkauft, während Harbour selbst 53 Millionen Aktien erwarb. Platziert wurden die Aktien zu je 266 Pence.

Das Angebot war am späten Donnerstag angekündigt worden.

Die Aktien von Harbour Energy schlossen am Donnerstag bei 277,80 Pence.

BASF ist einer der größten Anteilseigner von Harbour, hat seine Beteiligung jedoch schrittweise reduziert. BASF bekam 2024 einen Anteil von 46,5 Prozent an Harbour, als das Unternehmen die Upstream-Vermögenswerte von Wintershall Dea übernahm.

Nach Abschluss des Verkaufs wird BASF laut einer Mitteilung von Harbour am Freitag noch 16,4 Prozent der Stimmrechte des Unternehmens halten, verglichen mit zuvor rund 24,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 02:59 ET (06:59 GMT)

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