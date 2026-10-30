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30.10.2026 06:31:28
BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 155,30 ARS. Im Vorjahresviertel waren 147,49 ARS je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 28 230,55 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 22 244,88 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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