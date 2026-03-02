BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 legte Quartalsergebnis vor

BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 526,89 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal -469,050 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 23 470,74 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19 912,04 Milliarden ARS umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1279,07 ARS. Im Vorjahr waren 718,10 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 mit einem Umsatz von insgesamt 83 852,29 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64 638,51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 29,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at