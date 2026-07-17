BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 legte Quartalsergebnis vor

BASF SE Cert Deposito Arg Repr 05 hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3757,04 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,59 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 28 176,53 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20 531,64 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at