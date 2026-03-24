Akzo Nobel Aktie

Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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Deutsche Bank optimistisch 24.03.2026 15:19:00

BASF SE profitiert nach Einschätzung von Deutsche Bank von geopolitischen Unsicherheiten - Aktie gewinnt

BASF SE profitiert nach Einschätzung von Deutsche Bank von geopolitischen Unsicherheiten - Aktie gewinnt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und WACKER CHEMIE an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren.

Die BASF-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,86 Prozent auf 48,23 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Weitere Links:

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Bildquelle: BASF,BASF SE

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