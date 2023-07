BASF sieht sich bei Einsparungen im Plan

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF kommt mit seinen Einsparungen voran. Das im Februar angekündigte Sparprogramm laufe "genau auf Plan, wie wir uns das vorgenommen haben", sagte der neue Finanzvorstand Dirk Elvermann in der Pressekonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals. BASF hatte zuvor Details zu den Kostensenkungen genannt und die Investitionen für dieses Jahr abermals gekürzt.

Bis 2026 sollen die Fixkosten um gut 1 Milliarde Euro sinken. Wie BASF nun mitteilte, sollen die Kosten bereits im diesen Jahr um 300 Millionen niedriger ausfallen. Bis Ende kommenden Jahres wird die Kostenbasis um 500 Millionen Euro niedriger gesehen.

BASF streicht dafür 2.600 Stellen, zwei Drittel davon in Deutschland. Einen Zwischenstand zum Stellenabbau am Hauptstandort Ludwigshafen konnte Elvermann nicht geben. Er betonte, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen worden seien und dass man sich auf die natürliche Fluktuation und Weitervermittlung konzentriere. Der Standort soll bis 2026 gut 200 Millionen Euro zu den Einsparungen beitragen.

Der Manager kündigte zudem an, dieses Jahr nur noch 5,7 Milliarden Euro zu investieren. Zu Beginn des Jahres hatte sich BASF noch 6,3 Milliarden Euro vorgenommen, das Ziel aber bereits im April um 300 Millionen gesenkt. Sowohl bei den Basisinvestitionen als auch bei den Großinvestitionen habe man "nochmal genau hingeschaut", sagte Elvermann. So werde die Anlage am chinesischen Standort Zhanjiang etwas günstiger, indem man gut mit den Zuliefern verhandelt habe. Das Projekt liege im Plan, auch geht der CFO insgesamt weiterhin von einer Investitionssumme von bis zu 10 Milliarden Euro aus.

Einen weiteren Fokus legt der CFO auf den Cashflow. Er habe verstärkt das Cash Management im Blick, um den freien Cashflow zu optimieren. Im zweiten Quartal habe BASF bereits Mittel freisetzen können und werde dies im dritten Quartal fortsetzen. Es werde dieses Jahr zu einer frühzeitigen Reduzierung der Vorräte kommen.

