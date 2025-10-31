BASF: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BASF stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 14,33 Milliarden EUR, gegenüber 15,74 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,96 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,351 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,17 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at