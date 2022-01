BASF und Covestro: Wird es doch ein schwieriges Jahr?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Mehrheit der Analysten geht weiterhin davon aus, dass 2022 für die Chemiekonzerne wie BASF oder Covestro ein weiteres gutes Jahr werden dürfte. Doch es gibt auch Experten, die etwas skeptischer auf die kommenden Quartale blicken. So hat etwa die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für die BASF-Aktie von 79 auf 76 Euro gesenkt.Das Anlagevotum wurde mit "Equal-weight" bestätigt. Analyst Charles Webb betonte zwar, dass es im Chemiesektor im vierten Quartal erneut gut gelaufen sein dürfte. Die höheren Kosten deuten seiner Ansicht nach aber darauf hin, dass nun ein schwieriges Jahr auf die Branche zukommt. Vor diesem Hintergrund hat er seine Gewinnprognosen und Kursziele für BASF & Co angepasst.Auch Analyst Chris Counihan von Jefferies wird etwas skeptischer. So hat er das Kursziel für die Covestro-Anteile von 65 auf 63 Euro verringert (Einstufung: "Hold“). Er erwartet, dass der DAX-Konzern mit seinen Zahlen für das vierte Quartal leicht unter den Markterwartungen liegen wird.