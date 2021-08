BASF und Shanshan gründen JV für Batteriematerialien in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF und die chinesische Shanshan haben ein Joint Venture für Batteriematerialien in China gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen werde sich auf das schnell wachsende Segment für Elektrofahrzeuge konzentrieren, dem weltweit größten Markt für Batteriematerialien, teilte die BASF SE mit. Zudem werde es die Segmente Unterhaltungselektronik und Energiespeicherung weltweit bedienen.

"Mit dieser Investition in China sind wir ideal positioniert, um den größten Batteriemarkt der Welt zu bedienen", sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth laut der Mitteilung. "Wir werden unsere starke Position in China nutzen, um unser Wachstum bei Batteriematerialien weltweit weiter zu beschleunigen."

Der DAX-Konzern aus Ludwigshafen wird die Mehrheit von 51 Prozent an der BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd halten, die restlichen 49 Prozent sind im Besitz der Ningbo Shanshan Co., Ltd, einem der weltweit führenden Anbieter von Kathoden-, Anoden- und Elektrolytmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien.

Das neu gegründete Unternehmen werde an vier Standorten in Hunan und Ningxia mehr als 1.600 Mitarbeitende beschäftigen. Die geplante Jahreskapazität belaufe sich auf 90 Kilotonnen Kathodenmaterialien. Das Unternehmen verfüge bereits über eine starke Position in der Wertschöpfungskette für Batteriematerialien, einschließlich Rohstoffen, Vorprodukten für Kathodenmaterialien, Kathodenmaterialien und Batterierecycling.

