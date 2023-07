BASF verbucht Umsatzrückgang über alle Sparten hinweg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal in allen Sparten weniger umgesetzt und in allen bis auf einer weniger verdient. Das geht aus den vollständigen Zahlen hervor, die der DAX-Konzern am Freitag veröffentlichte. BASF hatte Mitte Juli seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und vorläufige Ergebnisse genannt.

"Wir verzeichneten eine geringe Nachfrage aus unseren wichtigsten Abnehmerbranchen, mit Ausnahme der Automobilindustrie", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller.

Der Umsatz sackte vor allem wegen niedrigerer Absätze und negativer Währungseinflüssen wie bereits bekannt um ein Viertel auf 17,3 Milliarden Euro ab. Das EBIT vor Sondereinflüssen ging um 57 Prozent auf 1 Milliarde Euro zurück. Unter dem Strich sank der Gewinn um mehr als drei Viertel auf 499 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,56 Euro.

Niedrigere Preise schlugen sich in den Segmenten Chemicals, Surface Technologies und Materials nieder. Agricultural Solutions konnte Preissteigerungen durchsetzen. Am stärksten fiel der Umsatzrückgang im Segment Chemicals aus wegen gesunkener Rohstoffpreisen sowie einem massiven Angebotsüberschuss und einer geringeren Nachfrage.

Das bereinigte EBIT sank in fast allen Segmenten. Lediglich der Bereich Surface Technologies steigerte den operativen Gewinn um 1,5 Prozent. Den stärksten Rückgang wies Nutrition & Care aus.

Im laufenden Jahr rechnet BASF mit einem Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Euro, das EBIT vor Sondereinflüssen wird bei 4 bis 5,4 Milliarden Euro gesehen. Bis Mitte Juni hatte der Konzern eine EBIT von 4,8 bis 5,4 Milliarden bei einem Umsatz von 84 bis 87 Milliarden Euro angepeilt. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) sieht BASF nun bei 6,5 bis 7,1 Prozent statt 7,2 bis 8,0 Prozent.

"Wir erwarten für das zweite Halbjahr 2023 auf globaler Ebene keine weitere Abschwächung der Nachfrage", sagte Brudermüller. "Denn die Lagerbestände an Chemierohstoffen in den meisten Kundenindustrien wurden bereits stark abgebaut." Er rechnet allerdings nur mit einer "zaghaften" Erholung. Die weltweite Nachfrage nach Konsumgütern werde schwächer wachsen wird als bisher angenommen. "Damit werden auch die Margen unter Druck bleiben."

