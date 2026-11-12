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12.11.2026 14:19:41

BASF verkauft Geschäft für Bergbauchemikalien an SNF

DOW JONES--BASF verkauft sein Geschäft für Bergbauchemikalien an das französische Spezialchemieunternehmen SNF. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Der Vollzug der Transaktion, die rund 140 Mitarbeiter und einen Produktionsstandort im irischen Cork umfasst, wird für das nächste Jahr erwartet und bedarf zuvor behördlicher Genehmigungen.

BASF erklärte, der Verkauf des Mininggeschäfts sei Ergebnis einer umfassenden strategischen Überprüfung des Portfolios im Unternehmensbereich Performance Chemicals. Hergestellt werden Spezialchemikalien für den Bergbau, darunter Laugung, Flotationsreagenzien und Produkte zur Flüssigkeitsextraktion.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 08:20 ET (13:20 GMT)

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