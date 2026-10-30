BASF verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BASF hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,36 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 14,33 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at