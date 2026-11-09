Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Medienbericht
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09.11.2026 16:30:38
BASF vs. Evonik: Kreise schließen aktuelle Verhandlungen wohl aus - Aktien im Fokus
BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pocht aber auf Eigenständigkeit. "Was die BASF geboten hat, liefern wir auch selbst, da kommen wir in unserer Planung sicher drüber", hatte der Interims-Vorstandsvorsitzende Claus Rettig vergangene Woche in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Freitag) gesagt.
"Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen"
Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. "Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hieß es in einer Mitteilung. Das Unternehmen signalisierte gleichzeitig die "Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF" über die Positionen der beiden Unternehmen. Nach dpa-Informationen hat dieser Austausch mit dem Treffen am Wochenende jetzt stattgefunden.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 53,95 Euro. Die Evonik-Aktie sinkt via XETRA 1,33 Prozent auf 20,84 Euro.
/tob/DP/jha
ESSEN/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)
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