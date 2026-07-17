BASF: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BASF äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 20,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,87 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 18,74 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at