BASF will Gemeinschaftsunternehmen in Südkorea gründen

Frankfurt (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF schmiedet in Südkorea ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion von Tensiden.

An dem Joint Venture mit der Firma Hannong Chemicals wird BASF eine Mehrheit von 51 Prozent halten, wie das Ludwigshafener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es soll nichtionische Tenside, die unter anderem in Waschmitteln, Oberflächenreinigern und Geschirrspülmitteln eingesetzt werden, für den asiatischen Markt herstellen und seinen Sitz im Industriepark Daesan in Südkorea haben. Die Gründung des Joint Ventures ist für das erste Quartal kommenden Jahres geplant.

