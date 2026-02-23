BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
23.02.2026 17:53:00
BASF will Tausende Werkswohnungen verkaufen - Gewerkschaft übt Kritik
Der Chemiekonzern BASF hat die Veräußerung von 4400 Werkswohnungen beschlossen. Das Unternehmen spricht von einer notwendigen Entscheidung, die Gewerkschaft sieht darin eine Abkehr von traditionellen Werten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
