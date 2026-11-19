BASF gibt seine Bemühungen um eine Übernahme von Evonik Industries angesichts der ablehnenden Haltung des Essener Spezialchemikonzerns auf.

Nach monatelangem Übernahmepoker stellt der weltgrößte Chemiekonzern BASF sein Bemühen um Evonik ein. Das DAX -Unternehmen in Ludwigshafen begründete dies unter anderem damit, dass zuvor zwei unverbindliche Barangebote vom Essener Spezialchemiekonzern abgelehnt worden seien. Obwohl BASF signalisiert habe, zu "einer weiteren moderaten Erhöhung" des Angebots bereit zu sein, lehne der Vorstand von Evonik einen "substanziellen Austausch" ab.

Der eigenständige Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken seien jedoch keine ausreichende Grundlage für eine höhere Bewertung, teilte BASF mit. "Vor diesem Hintergrund ist BASF der Auffassung, dass es nicht im besten Interesse ihrer Aktionäre wäre, die Transaktion zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen." Von Evonik gab es zunächst keine Reaktion.

"Würde leistungsfähigeres Chemieunternehmen schaffen"

BASF hatte zuletzt 24 Euro je Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pocht aber auf Eigenständigkeit. Bereits Ende Oktober hatte das Unternehmen mitgeteilt, auf Basis der vorliegenden Informationen nicht in Verhandlungen mit BASF einzutreten. Der Vorstand bleibe auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung als eigenständiges Unternehmen fokussiert. Die Evonik-Aktien verloren nach der BASF-Absage bis zu 23 Prozent. BASF-Aktien legten bis zu 2,9 Prozent zu.

Das Angebot von 24 Euro je Aktie hätte "einen erheblichen zusätzlichen und sicheren Wert für die Aktionäre von Evonik dargestellt", sagte BASF-Vorstandschef Markus Kamieth. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Zusammenschluss unter der Eigentümerschaft von BASF ein leistungsstärkeres Chemieunternehmen schaffen würde, das zusätzlichen Wert für Aktionärinnen und Aktionäre sowie Vorteile für Mitarbeitende und Kunden des zusammengeschlossenen Unternehmens bieten würde."

Kamieth hatte für ein Zusammengehen unter anderem mit den Worten geworben, die Portfolios und Stärken beider Unternehmen ergänzten sich sehr gut. Gemeinsam könnte so ein viel wettbewerbsfähigerer und deutlich widerstandsfähigerer Global Player entstehen.

Wüst: Evonik ist "keine Pommesbude"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich vor wenigen Tagen gegen eine Übernahme ausgesprochen. Er wolle, "dass dieser industrielle Kern hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt". Der CDU-Politiker verwies auf die 11.000 Mitarbeiter bei Evonik.

Chemiebranche unter Druck

BASF hatte mitten in einer tiefen Branchenkrise ein Auge auf Evonik geworfen. Ende September hatte das Unternehmen Sondierungen mit der RAG-Stiftung und Evonik zu einer möglichen Übernahme bestätigt.

Chemiekonzerne haben derzeit unter anderem wegen stark gestiegener Energie- und Rohstoffkosten infolge des Konflikts im Nahen Osten mit Problemen zu kämpfen - auch wenn es in einigen Fällen wegen Knappheiten ihrer Produkte eine Sonderkonjunktur mit steigenden Verkaufspreisen gibt.

BASF will für mehr Effizienz bis Ende 2026 jährliche Kosten von 2,3 Milliarden Euro sparen. Beim Stellenabbau ist vor allem das Stammwerk in Ludwigshafen im Fokus. Seit Anfang 2024 sei die Zahl der Beschäftigten weltweit um 8.600 reduziert worden, hieß es. Im chinesischen Zhanjiang betreibt der Konzern seit März einen integrierten Verbundstandort. Das Projekt gehört zu den größten Einzelinvestitionen in der Unternehmensgeschichte und soll die Präsenz in Asien langfristig stärken.

Auch bei Evonik wird gespart - trotz im Sommer ebenfalls erhöhter Gewinnaussichten. Bis Ende 2029 sollen weitere 3.200 Stellen gestrichen werden, davon 2.150 in Deutschland.

So reagieren die Aktien von BASF und Evonik

Im XETRA-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 0,55 Prozent tiefer bei 50,91 Euro. Die Evonik-Aktie sackt derweil 15,52 Prozent auf 18,40 Euro ab.

dpa-AFX