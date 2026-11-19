BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Kein neues Angebot
|
19.11.2026 16:05:00
BASF zieht sich bei Evonik zurück: Aktien beider Chemiekonzerne uneinheitlich
Der Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken seien aber keine ausreichende Grundlage, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen. "Vor diesem Hintergrund ist BASF der Auffassung, dass es nicht im besten Interesse ihrer Aktionäre wäre, die Transaktion zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen", hieß es in der Mitteilung der BASF.
BASF hatte zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pochte aber auf Eigenständigkeit. Bereits Ende Oktober hatte Evonik mitgeteilt, dass man auf der Basis der bis dahin vorliegenden Informationen nicht mit der BASF über eine Übernahme verhandele. Der Vorstand bleibe auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert, hatte es geheißen.
"Würde leistungsfähigeres Chemieunternehmen schaffen"
Das Angebot von 24 Euro je Aktie hätte "einen erheblichen zusätzlichen und sicheren Wert für die Aktionäre von Evonik dargestellt", sagte BASF-Vorstandschef Markus Kamieth. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Zusammenschluss unter der Eigentümerschaft von BASF ein leistungsstärkeres Chemieunternehmen schaffen würde, das zusätzlichen Wert für Aktionärinnen und Aktionäre sowie Vorteile für Mitarbeitende und Kunden des zusammengeschlossenen Unternehmens bieten würde."
Kamieth hatte für einen Zusammenschluss unter anderem mit den Worten geworben, die Portfolios und Stärken beider Unternehmen ergänzten sich sehr gut. Gemeinsam könnte so ein viel wettbewerbsfähigerer und deutlich widerstandsfähigerer Global Player entstehen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich vor wenigen Tagen klar gegen eine Übernahme ausgesprochen. Er wolle, "dass dieser industrielle Kern hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt". Der CDU-Politiker verwies auf die 11.000 Mitarbeiter bei Evonik. "Das ist jetzt auch keine Pommesbude, wo man irgendwie annehmen müsste, sie sind alleine nicht überlebensfähig", meinte Wüst. Es gebe einen beschlossenen Plan für Evonik, der in Umsetzung sei. Evonik hat seinen Hauptsitz in Essen.
So reagieren die Aktien von BASF und Evonik
Im XETRA-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 0,37 Prozent höher bei 51,38 Euro. Die Evonik-Aktie sackt derweil 17,13 Prozent auf 18,05 Euro ab.
dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|
30.10.26
|BASF-Aktie höher: Evonik lehnt höheres BASF-Angebot ab (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: BASF legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|BASF-Aktie unbeeindruckt: Kapazitätserweiterung für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: BASF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.09.26
|BASF-Aktie höher: Konzern blickt nach Indien und prüft neuen MDI-Standort (Dow Jones)
|
11.09.26
|Harbour Energy-Aktie sinkt: Kauf eigener Aktien von BASF (Dow Jones)
|
29.07.26
|BASF kündigt Aktienrückkäufe an und bestätigt stärkere Geschäftsentwicklung - Aktie fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: BASF präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit einer positiven Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.