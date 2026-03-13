Basic Chemical Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Basic Chemical Industries äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,23 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Basic Chemical Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 SAR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 190,2 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 189,5 Millionen SAR.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,630 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,310 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,39 Prozent auf 729,97 Millionen SAR. Im Vorjahr hatte Basic Chemical Industries 755,58 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at