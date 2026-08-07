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07.08.2026 06:31:29
Basic Chemical Industries legte Quartalsergebnis vor
Basic Chemical Industries hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,64 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent auf 197,3 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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