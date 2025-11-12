Basis: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Basis hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

