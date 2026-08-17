Basis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Basis hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -3,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 60,89 JPY beziffert, während im Vorjahr 52,34 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,43 Milliarden JPY – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Basis 7,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at