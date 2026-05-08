Basler hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Basler äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Basler im vergangenen Quartal 77,4 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Basler 59,5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at