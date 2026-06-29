UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.06.2026 09:22:38
Basler Kantonalbank schnappt sich UBS-Veteranin
Nach 22 Jahren bei der UBS ist die Vorsorgespezialistin Simone Mayländer zur Basler Kantonalbank gewechselt und übernimmt dort das Produkt- und Kanalmanagement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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