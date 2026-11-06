Basler legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Basler hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Basler einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,12 Prozent auf 75,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at