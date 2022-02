Basler mit Umsatz- und Gewinnsprung - Basler-Aktie in Rot

Verglichen zum Vorjahr kletterte der Umsatz des SDAX -Aufsteigers 2021 um 26 Prozent auf 214,7 Millionen Euro, wie er am Montag in Ahrensburg bei Hamburg mitteilte. Vor Steuern blieben davon 28 Millionen Euro (Ebt) hängen, was einem Plus von 37 Prozent entspricht. An der Börse notierten die Aktien zunächst rund 0,7 höher bei 112,40 Euro.

Mit dem Umsatz und der Ebt-Marge von 13 Prozent lag das Unternehmen demnach innerhalb der im November ausgegebenen Prognose. Trotz eines hohen Auftragsbestandes von knapp 141 Millionen Euro bleibe der Halbleitermangel auch 2022 der limitierende Faktor, hieß es weiter. Bis 2025 will Basler dennoch ein Umsatzniveau von 400 Millionen Euro erreichen. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 30. März vorlegen.

Der 1988 gegründete Basler Konzern stellt mit seinen rund 800 Mitarbeitern Komponenten für die Bildverarbeitung wie Kameras, Objektive, Lichtmodule sowie Software her. Die Produkte des Unternehmens werden etwa in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Einzelhandel oder Robotik eingesetzt. Der Konzern hat neben dem Hauptsitz in Ahrensburg weitere Standorte in Europa, Asien und Nordamerika.

Die Basler-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 110,60 Euro.

