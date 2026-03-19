Basler präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Basler hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Basler noch ein Gewinn pro Aktie von -0,230 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,38 Prozent auf 58,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,450 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 224,50 Millionen EUR – ein Plus von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Basler 183,72 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,411 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 224,78 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at